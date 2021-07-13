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Україна може стати містком у Європу для бізнесу з Китаю, - Зеленський

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зачепив питання економічної співпраці між державами. Зеленський хоче, щоб Україна стала "містком" у Європу для Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу", - заявили в прес-службі українського президента.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном.

В ході розмови Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися про безвіз між Україною та Китаєм.

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Володимир ЗеленськийКитайбизнесСи Цзиньпинь