Україна може стати містком у Європу для бізнесу з Китаю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зачепив питання економічної співпраці між державами. Зеленський хоче, щоб Україна стала "містком" у Європу для Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу", - заявили в прес-службі українського президента.
Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном.
В ході розмови Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися про безвіз між Україною та Китаєм.