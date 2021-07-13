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Украина может стать мостом в Европу для бизнеса из Китая, - Зеленский

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Киев, Вторник 13 июля 2021 22:38
Украина может стать мостом в Европу для бизнеса из Китая, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином затронул вопрос экономического сотрудничества между государствами. Зеленский хочет, чтобы Украина стала "мостиком" в Европу для Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса", - заявили в пресс-службе украинского президента.

Напомним, сегодня состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином.

В ходе разговора Зеленский и Си Цзиньпин договорились о безвизе между Украиной и Китаем.

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Владимир Зеленский Китай бизнес Си Цзиньпинь
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