ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна може стати містком у Європу для бізнесу з Китаю, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 липня 2021 22:38
Україна може стати містком у Європу для бізнесу з Китаю, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зачепив питання економічної співпраці між державами. Зеленський хоче, щоб Україна стала "містком" у Європу для Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу", - заявили в прес-службі українського президента.

Нагадаємо, сьогодні відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном.

В ході розмови Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися про безвіз між Україною та Китаєм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Китай бизнес Си Цзиньпинь
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента