ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может стать крупнейшим экспортером "зеленой" электроэнергии в Европу, - ДТЭК

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 16:38
Украина может стать крупнейшим экспортером "зеленой" электроэнергии в Европу, - ДТЭК Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в эфире BBC.

"Мы представили инициативу, которая называется "30 к 2030". Она предусматривает строительство 30 ГВт мощности "зеленой" энергетики в Украине до 2030 года, что сделает нас одним из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что Украина также может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода.

По его словам, на Всемирном экономическом форума в Давосе руководители крупнейших энергетических компаний в мире выразили готовность принять участие в этом проекте, и готовы помочь в строительстве новой экономики Украины.

Для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году необходимо около 35-38 млрд евро инвестиций.

"Мы поможем Европе решить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику. Конечно, мы должны дождаться конца войны, но готовиться нужно уже сегодня", - подытожил Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть