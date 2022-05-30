Україна може стати найбільшим експортером "зеленої" електроенергії до Європи, - ДТЕК

Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів завдяки збільшенню потужностей відновлюваної енергетики в Україні до 30 ГВт до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ефірі BBC.

"Ми презентували ініціативу, яка називається "30 до 2030". Вона передбачає будівництво 30 ГВт потужності "зеленої" енергетики в Україні до 2030 року, що зробить нас одним з найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії нашим європейським партнерам", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що Україна також може стати одним з найбільших виробників "зеленого" водню.

За його словами, на Всесвітньому економічному форумів в Давосі керівники найбільших енергетичних компаній у світі виразили готовність взяти участь у цьому проєкті, та готові допомогти у будівництві нової економіки України.

Для збільшення потужностей чистої енергетики до 30 ГВт до 2030 року необхідно близько 35-38 млрд євро інвестицій.

"Ми допоможемо Європі вирішити її велику помилку, коли вона дуже сильно покладалась на російську енергетику. Звичайно ми маємо дочекатись кінця війни, але готуватись потрібно вже сьогодні", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі ДТЕК ініціював проект збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні до 30 ГВт до 2030 року.