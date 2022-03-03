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Украина может стать кандидатом в члены ЕС в ближайшие дни, - МИД Польши

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 09:44
Украина может стать кандидатом в члены ЕС в ближайшие дни, - МИД Польши Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач (twitter.com/marcin_przydacz)
Автор: Валерия Полищук

Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие дни. Это вопрос политического решения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Кандидатом на вступление в ЕС Украина могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения", - заявил Пшидач, добавив, что 10 стран ЕС уже поддерживают такой шаг.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.

1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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