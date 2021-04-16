Украина стартовала в теннисном турнире против Японии: Свитолина добыла первую победу

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Поединок между соперницами длился 1 час 20 минут.

Отметим, японская теннисистка занимает 223 место в рейтинге WTA, украинца - пятая.

Также сегодня сыграет Марта Костюк (84 место в рейтинге WTA) и Юки Наито (172).

На завтра запланированы следующие встречи:

Элина Свитолина - Юки Наито

Марта Костюк - Тихиро Мурамацу

Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сихо Акита/Химари Сато.

Поединок между Украиной и Японией должен пройти еще в апреле 2020 года, однако дважды откладывалась из-за пандемии коронавируса. При этом матч должен был проходить в Японии, но из-за карантина противостояние перенести в Украину. В этом противостоянии разыгрывается право сыграть в квалификации элитной группы.

Отметим, Кубок Билли Джин Кинг - это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Он является аналогом мужского Кубка Дэвиса.