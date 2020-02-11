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Сборная Украины по теннису узнала соперника по плей-офф Кубка Федерации

Новости » Спорт     11.02.2020 - 13:59
Сборная Украины по теннису узнала соперника по плей-офф Кубка Федерации
Фото: сборная Украины удачно выступила в квалификации (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Национальная команда встретится с Японией

По итогам жеребьевки раунда плей-офф Кубка Федерации определился следующий соперник женской национальной сборной Украины по теннису. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

За право выступить в квалификацию финальной части "сине-желтые" сыграю с командой Японии.

Принимающей стороной будет команда соперников. Матчи состоятся 17-18 апреля, в течение которых стороны проведут пять матчей (четыре одиночных и один парный). Поединок станет первым в истории личных встреч команд.

На прошлой неделе команда Михаила Филимы выиграла зональные соревнования Кубка Федерации и добыла путевку в плей-офф за право сыграть в квалификации элитной группы. В трех поединках против Хорватии, Болгарии и Эстонии украинки выиграли 5 из 6 одиночных матчей и 3 из 3 парных.

В этих матчах страну представляли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

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