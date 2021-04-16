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Україна стартувала на тенісному турнірі проти Японії: Світоліна здобула першу перемогу

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні стартувало протистояння між Україною та Японією в міжнародному тенісному турнірі Кубок Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерацій). У першому матчі лідер збірної України і п'ята ракетка світу Еліна Світоліна без проблем розібралася з Чіхіро Мурамацу.

Поєдинки проходять в Чорноморську.

Світоліна здобула перемогу в двох сетах з рахунком 6:3, 6:2. Поєдинок між суперницями тривав 1 годину 20 хвилин.

Зазначимо, японська тенісистка займає 223 місце в рейтингу WTA, українці - п'ята.

Також сьогодні зіграє Березня Костюк (84 місце в рейтингу WTA) і Юкі Найто (172).

На завтра заплановані наступні зустрічі:

  • Еліна Світоліна - Юкі Найто
  • Марта Костюк - Тихиро Мурамацу
  • Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сихо Акіта/Химари Сато.

Поєдинок між Україною та Японією повинен пройти ще у квітні 2020 року, однак двічі відкладався через пандемії коронавіруса. При цьому матч повинен був проходити в Японії, але через карантин протистояння перенести в Україну. У цьому протистоянні розігрується право зіграти у кваліфікації елітної групи.

Зазначимо, Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Він є аналогом чоловічого Кубка Девіса.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

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Новини України ТеннисЭлина Свитолина
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