Украина стала членом "энергетического Евросоюза", – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отчитался об успешном присоединении Украины к совместной с Европейским Союзом энергетической системе ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства .

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Евросоюз, а европейская – в Украину", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил за содействие в процессе присоединения к ENTSO-E председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль назвал синхронизацию "энергетическим безвизом" с ЕС.

"Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергию и сохранить нашу энергосистему даже в случае дальнейших повреждений агрессором нашей энергетической инфраструктуры", – заявил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в день начала войны Украина окончательно отсоединилась от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Присоединение же к ENTSO-E, по его словам, начало энергетической независимости.