ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина стала членом "энергетического Евросоюза", – Зеленский

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 16:14
Украина стала членом "энергетического Евросоюза", – Зеленский Фото: Энергосеть континентальной Европы ENTSO-E (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский отчитался об успешном присоединении Украины к совместной с Европейским Союзом энергетической системе ENTSO-E.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Евросоюз, а европейская – в Украину", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил за содействие в процессе присоединения к ENTSO-E председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль назвал синхронизацию "энергетическим безвизом" с ЕС.

"Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергию и сохранить нашу энергосистему даже в случае дальнейших повреждений агрессором нашей энергетической инфраструктуры", – заявил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в день начала войны Украина окончательно отсоединилась от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Присоединение же к ENTSO-E, по его словам, начало энергетической независимости.

К слову, с начала войны Украина закупила 20 тысяч тонн угля из Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Денис Шмыгаль Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами