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С начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля, - ДТЭК

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Среда 16 марта 2022 16:08
С начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля, - ДТЭК Фото: с начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК приняла на свои ТЭС уже около 17 тыс. т угля, закупленного в Польше в условиях военного положения для поддержки работы энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"На адрес "ДТЭК Энерго" из Польши отправлено уже 23 тысячи тонн с 60 тысяч тонн импортного угля, предусмотренного в рамках контракта с угледобывающим предприятием Bogdanka. Почти 17 тысяч тонн топлива уже поступило на ТЭС компании. Они предназначены для поддержки работы станций в период войны. Поставки продолжаются", - сообщили в компании.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel писало, что энергосистема может быть интегрирована в единую энергосистему стран ЕС уже в марте.

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