С начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля, - ДТЭК
Фото: с начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Компания ДТЭК приняла на свои ТЭС уже около 17 тыс. т угля, закупленного в Польше в условиях военного положения для поддержки работы энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.
"На адрес "ДТЭК Энерго" из Польши отправлено уже 23 тысячи тонн с 60 тысяч тонн импортного угля, предусмотренного в рамках контракта с угледобывающим предприятием Bogdanka. Почти 17 тысяч тонн топлива уже поступило на ТЭС компании. Они предназначены для поддержки работы станций в период войны. Поставки продолжаются", - сообщили в компании.
Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel писало, что энергосистема может быть интегрирована в единую энергосистему стран ЕС уже в марте.