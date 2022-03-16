С начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля, - ДТЭК

Компания ДТЭК приняла на свои ТЭС уже около 17 тыс. т угля, закупленного в Польше в условиях военного положения для поддержки работы энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"На адрес "ДТЭК Энерго" из Польши отправлено уже 23 тысячи тонн с 60 тысяч тонн импортного угля, предусмотренного в рамках контракта с угледобывающим предприятием Bogdanka. Почти 17 тысяч тонн топлива уже поступило на ТЭС компании. Они предназначены для поддержки работы станций в период войны. Поставки продолжаются", - сообщили в компании.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel писало, что энергосистема может быть интегрирована в единую энергосистему стран ЕС уже в марте.