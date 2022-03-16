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Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", – Зеленський

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Середа 16 березня 2022 16:14
Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", – Зеленський Фото: Енергомережа континентальної Європи ENTSO-E (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський відзвітував про успішне приєднання України до спільної з Європейським Союзом енергетичної системи ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

"Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Євросоюз, а європейська – в Україну", – заявив президент.

Зеленський подякував за сприяння у процесі приєднання до ENTSO-E голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн і єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон. Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав синхронізацію "енергетичним безвізом" із ЄС.

"Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергію та зберегти нашу енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури", – заявив очільник уряду.

Шмигаль також нагадав, що в день початку війни Україна остаточно від’єдналася від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі. Приєднання ж до ENTSO-E, за його словами, початок енергетичної незалежності.

До слова, з початку війни Україна закупила 20 тисяч тонн вугілля з Польщі.

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