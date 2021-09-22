Украина и США завтра проведут первый саммит Национального кластера кибербезопасности
Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при СНБО и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) проведут саммит 23 сентября. Это первый саммит Национального кластера кибербезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Участники мероприятия будут подводить итоги первого полугодия деятельности Национального кластера кибербезопасности, определять направления развития и приоритеты на будущее.
Среди прочего, будут обсуждать укрепление возможностей киберзащиты:
- объектов критической инфраструктуры,
- сектора безопасности и обороны,
- государственных предприятий и научных институтов Украины.
Среди участников саммита будут представители посольств США, Великобритании, Японии, Эстонии, НАТО, USAID, IFES.
Что такое национальный кластер кибербезопасности?
Так называют координационную платформу, которая объединяет ресурсы, возможности, компетенции СНБО Украины и Фонда гражданских исследований и развития США, правительственных организаций, международных партнеров, частного сектора.
Главные задачи:
- повышение уровня стратегического потенциала национальной системы кибербезопасности,
- развитие профессионального киберсообщества,
- обеспечение безопасного киберпространства Украины.
Уже состоялось шесть заседаний Национального кластера кибербезопасности. Темами были:
- разработка Национального плана реагирования на киберкризиса,
- улучшение подготовки специалистов в сфере кибербезопасности,
- развитие государственно-частного партнерства,
- поддержка научных и прикладных исследований,
- защита критической инфраструктуры,
- вызовы кибербезопасности в энергетическом секторе и оборонном комплексе государства,
- кибербиобезопасность как гибридная дисциплина на стыке кибербезопасности и биозащиты.