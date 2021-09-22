ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та США завтра проведуть перший саміт Національного кластера кібербезпеки

Новость на русском →
Середа 22 вересня 2021 10:45
Україна та США завтра проведуть перший саміт Національного кластера кібербезпеки Фото: Україна та США проведуть саміт з кібербезпеки (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) проведуть саміт 23 вересня. Це перший саміт Національного кластера кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Учасники заходу будуть підбивати підсумки першого півріччя діяльності Національного кластера кібербезпеки, визначати напрями розвитку та пріоритети на майбутнє.

Серед іншого, обговорюватимуть зміцнення спроможностей кіберзахисту:

  • об’єктів критичної інфраструктури,
  • сектору безпеки та оборони,
  • державних підприємств та наукових інституцій Україні.

Серед учасників саміту будуть представники посольств США, Великої Британії, Японії, Естонії, НАТО, USAID, IFES.

Що таке Національний кластер кібербезпеки?

Так називають координаційну платформу, яка об’єднує ресурси, можливості, компетенції РНБО України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США, урядових організацій, міжнародних партнерів, приватного сектору.

Головні завдання:

  • підвищення рівня стратегічного потенціалу національної системи кібербезпеки,
  • розвиток професійної кіберспільноти,
  • забезпечення безпечного кіберпростору України.

Вже відбулося шість засідань Національного кластера кібербезпеки. Темами були:

  • розробка Національного плану реагування на кіберкризи,
  • покращення підготовки фахівців у сфері кібербезпеки,
  • розвиток державно-приватного партнерства,
  • підтримка наукових та прикладних досліджень,
  • захист критичної інфраструктури,
  • виклики кібербезпеки в енергетичному секторі та оборонному комплексі держави,
  • кібербіобезпека як гібридна дисципліна на стику кібербезпеки та біозахисту.
Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову