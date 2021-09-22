Україна та США завтра проведуть перший саміт Національного кластера кібербезпеки
Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при РНБО та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) проведуть саміт 23 вересня. Це перший саміт Національного кластера кібербезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.
Учасники заходу будуть підбивати підсумки першого півріччя діяльності Національного кластера кібербезпеки, визначати напрями розвитку та пріоритети на майбутнє.
Серед іншого, обговорюватимуть зміцнення спроможностей кіберзахисту:
- об’єктів критичної інфраструктури,
- сектору безпеки та оборони,
- державних підприємств та наукових інституцій Україні.
Серед учасників саміту будуть представники посольств США, Великої Британії, Японії, Естонії, НАТО, USAID, IFES.
Що таке Національний кластер кібербезпеки?
Так називають координаційну платформу, яка об’єднує ресурси, можливості, компетенції РНБО України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США, урядових організацій, міжнародних партнерів, приватного сектору.
Головні завдання:
- підвищення рівня стратегічного потенціалу національної системи кібербезпеки,
- розвиток професійної кіберспільноти,
- забезпечення безпечного кіберпростору України.
Вже відбулося шість засідань Національного кластера кібербезпеки. Темами були:
- розробка Національного плану реагування на кіберкризи,
- покращення підготовки фахівців у сфері кібербезпеки,
- розвиток державно-приватного партнерства,
- підтримка наукових та прикладних досліджень,
- захист критичної інфраструктури,
- виклики кібербезпеки в енергетичному секторі та оборонному комплексі держави,
- кібербіобезпека як гібридна дисципліна на стику кібербезпеки та біозахисту.