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Украина и США заключили соглашение по использованию информации о путешествующих

Автор: Анна Полисученко

Украина и США заключили соглашение по использованию информации о путешествующих. В частности, соглашение поможет выявлять террористов и международных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Это очередной шаг к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США и важный шаг стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Украине будет оказана помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливания ATS-GLOBAL, что является эффективным инструментом по анализу рисков.

Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности касательно безопасности данных, обновление профилей рисков и создания новых, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом.

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