Україна і США уклали угоду щодо використання інформації про подорожуючих. Зокрема, угода допоможе виявляти терористів і міжнародних злочинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
"Це черговий крок до підвищення рівня прикордонної та національної безпеки як України, так і США і визначний крок стратегічного партнерства.", - йдеться в повідомленні.
Україні буде надана допомога в розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків.
Відповідне технічне й програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявленню осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз чи транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців.
Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки щодо безпеки даних, оновлення профілів ризиків та створення нових, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває в США з робочим візитом.