Україна і США уклали угоду щодо використання інформації про подорожуючих

"Це черговий крок до підвищення рівня прикордонної та національної безпеки як України, так і США і визначний крок стратегічного партнерства.", - йдеться в повідомленні.

Україні буде надана допомога в розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків.

Відповідне технічне й програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявленню осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз чи транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців.

Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки щодо безпеки даних, оновлення профілів ризиків та створення нових, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.