Украина, США и Турция провели учения в Черном море

Сообщается, что в учениях PASSEX были задействованы флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney и авиация американских ВМС. Всего в учениях приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Учения проводились для отработки взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышения уровня совместимости с флотами НАТО.

"Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", - говорится в сообщении.

На тренировках отработали элементы тактического маневрирования, использование международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее.

Фото: учения в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)