Україна, США і Туреччина провели навчання в Чорному морі

Повідомляється, що в навчаннях PASSEX були задіяні флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney і авіація американських ВМС. Загалом в навчаннях взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" і середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Навчання проводилися для відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО і підвищення рівня сумісності з флотами НАТО.

"Крім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, удосконалювати навчання екіпажів кораблів ВМС України і ВМС США для виконання спільних морських операцій", - йдеться в повідомленні.

На тренуваннях відпрацювали елементи тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, освітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування по зв'язку і так далі.

Фото: навчання в Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)