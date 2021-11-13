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Україна, США і Туреччина провели навчання в Чорному морі

Автор: Сергей Новиков

Військово-морські сили України провели навчання в Чорному морі з кораблями США, Туреччини та Румунії. Сторони відпрацювали взаємодію багатонаціональної тактичної групи за стандартами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС України.

Повідомляється, що в навчаннях PASSEX були задіяні флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney і авіація американських ВМС. Загалом в навчаннях взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" і середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Навчання проводилися для відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО і підвищення рівня сумісності з флотами НАТО.

"Крім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, удосконалювати навчання екіпажів кораблів ВМС України і ВМС США для виконання спільних морських операцій", - йдеться в повідомленні.

На тренуваннях відпрацювали елементи тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, освітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування по зв'язку і так далі.

Фото: навчання в Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Російська Федерація пов'язала навчання в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі.

До цього російська сторона провела навчання протичовнових кораблів і підводних човнів на одному з полігонів Чорного моря на тлі заходу в акваторію двох американських бойових кораблів.

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Чорне мореНавчання України і США