Украина и США согласовали позиции перед визитом помощницы госсекретаря в Россию

Во время встречи с Донфрид Кулеба напомнил о принципе: "Никаких решений по Украине без Украины". Представитель Госдепартамента согласилась с украинским министром.

Собеседники согласовали позиции Украины и США накануне визита Донфрит в Москву. В частности, она подтвердила готовность Вашингтона и европейских союзников ввести в действие комплексный пакет сдерживания России от нового этапа агрессии против Украины.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины к урегулированию конфликта на Донбассе дипломатическим путем. Министр также приветствовал привлечение США к переговорам по мирному решению вооруженного конфликта.

В ходе беседы Кулеба рассказал о способах выполнения минских соглашений. В частности, министр отметил, что шаги России в сфере безопасности и гуманитарных вопросах могли бы снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.