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Украина и США согласовали позиции перед визитом помощницы госсекретаря в Россию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Энтони Блинкеном Европе и Евразии Карен Донфрид. В ходе беседы они согласовали позиции перед ее визитом в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во время встречи с Донфрид Кулеба напомнил о принципе: "Никаких решений по Украине без Украины". Представитель Госдепартамента согласилась с украинским министром.

Собеседники согласовали позиции Украины и США накануне визита Донфрит в Москву. В частности, она подтвердила готовность Вашингтона и европейских союзников ввести в действие комплексный пакет сдерживания России от нового этапа агрессии против Украины.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины к урегулированию конфликта на Донбассе дипломатическим путем. Министр также приветствовал привлечение США к переговорам по мирному решению вооруженного конфликта.

В ходе беседы Кулеба рассказал о способах выполнения минских соглашений. В частности, министр отметил, что шаги России в сфере безопасности и гуманитарных вопросах могли бы снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

Напомним, Карен Донфрид посетит Россию 14-15 декабря. Ожидается, что она встретится с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком.

Отметим, РБК-Украина сообщало о том, какие вопросы поднимет Донфрид во время своего визита в Россию.

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Дмитрий КулебаСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация