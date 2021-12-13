Україна і США узгодили позиції перед візитом помічниці держсекретаря в Росію

Під час зустрічі з Донфрід Кулеба нагадав про принцип: "ніяких рішень по Україні без України". Представник Держдепартаменту погодилася з українським міністром.

Співрозмовники узгодили позиції України і США напередодні візиту Донфріт до Москви. Зокрема, вона підтвердила готовність Вашингтона і європейських союзників ввести в дію комплексний пакет стримування Росії від нового етапу агресії проти України.

Кулеба підкреслив прихильність України до врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом. Міністр також привітав залучення США до переговорів щодо мирного вирішення збройного конфлікту.

В ході бесіди Кулеба розповів про способи виконання мінських угод. Зокрема, міністр зазначив, що кроки Росії у сфері безпеки і гуманітарних питаннях могли б знизити напругу і розблокувати процес мирного врегулювання.