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Помощник госсекретаря США встретится в России с Козаком

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Россия, Понедельник 13 декабря 2021 13:28
Помощник госсекретаря США встретится в России с Козаком Фото: помощник госсекретаря США встретится в России с Козаком (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В рамках визита в Москву помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид планируется встреча с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречаться не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Комсомольскую правду".

"Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак действительно планирует провести встречу с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид", - пишет издание, ссылаясь на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Переговоры пройдут в Москве в ходе визита Донфрид. По словам пресс-секретаря, президент РФ, Владимир Путин не планирует встречаться с помощником Энтони Блинкена.

Ранее Госдеп США сообщил, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины и имплементацию минских договоренностей.

Стоит отметить, что 15-16 декабря Донфрид посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

Напомним, РБК-Украина рассказывало об онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.

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Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Владимир Козак
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