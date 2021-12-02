Украина и США работают над пакетом сдерживания РФ от агрессивных действий, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Стокгольме встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время которой они обсудили разработку пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба. Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. pic.twitter.com/P0mHfkvMHY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021