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Украина и США работают над пакетом сдерживания РФ от агрессивных действий, - Кулеба

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Стокгольм, Четверг 02 декабря 2021 11:45
Украина и США работают над пакетом сдерживания РФ от агрессивных действий, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Стокгольме встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время которой они обсудили разработку пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба.

Напомним, правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

Добавим, Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призовет Москву отвести войска от границы с Украиной.

Глава Госдепартамента также намерен потребовать от России восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

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