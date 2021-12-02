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Україна та США працюють над пакетом стримування РФ від агресивних дій, - Кулеба

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Стокгольм, Четвер 02 грудня 2021 11:45
Україна та США працюють над пакетом стримування РФ від агресивних дій, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у Стокгольмі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час якої вони обговорили розробку пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС у Twitter.

"Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - написав Кулеба.

Нагадаємо, уряд Канади розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.

Додамо, Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закличе Москву відвести війська від кордону з Україною.

Глава Держдепартаменту також має намір вимагати від Росії відновити режим припинення вогню на Донбасі.

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