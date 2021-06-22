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Украина и США продолжат сотрудничество в сфере науки и технологий

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Киев, Вторник 22 июня 2021 20:09
Украина и США продолжат сотрудничество в сфере науки и технологий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент страны Владимир Зеленский одобрил закон о ратификации соглашения между Украиной и США относительно сотрудничества в сфере науки и технологий. Срок действия прежней договоренности истек еще в 2019 году.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Как отмечает представительство, соответствующий закон Верховная рада приняла 3 июня 2021 года.

Впервые соглашение о сотрудничестве между странами в сфере науки и технологий было подписано 4 декабря 2006 года в Вашингтоне. По истечении срока действия, 9 июля 2019 года правительства обеих стран приняли решение продлить действие документа на пятилетний период.

В первую очередь, соглашение должно укрепить и расширить отношения между научно-техническими сообществами Украины и США. В частности, договоренность может положительно повлиять на сотрудничество в мирных целях в отраслях, представляющих взаимный интерес.

"Согласно документу, ученые и исследователи будут иметь возможности для обмена научно-технической информацией, опытом и методологией проведения исследований", - отмечает пресс-служба президента.

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