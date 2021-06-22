Україна та США продовжать співробітництво у сфері науки та технологій

Президент країни Володимир Зеленський схвалив закон стосовно ратифікації угоди між Україною та США щодо співробітництва у сфері науки та технологій. Термін дії колишньої домовленості закінчився ще у 2019 році.

Як зазначає представництво, відповідний закон Верховна рада ухвалила 3 червня 2021 року.

Вперше угода стосовно співробітництва між країнами у сфері науки та технологій була підписана 4 грудня 2006 року в Вашингтоні. Після закінчення терміну дії, 9 липня 2019 року уряди обох країн прийняли рішення продовжити дію документа на п’ятирічний період.

В першу чергу, угода повинна зміцнити та розширити відносини між науково-технічними спільнотами України та США. Зокрема, домовленість може позитивно вплинути на співпрацю в мирних цілях у галузях, які становлять взаємний інтерес.

"Відповідно до документа, вчені та дослідники матимуть можливості для обміну науково-технічною інформацією, досвідом і методологією проведення досліджень", - зазначає пресслужба президента.