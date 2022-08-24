Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работают

Украина в новом пакете военной помощи от США получит шесть систем противоракетной обороны NASAMS и разведывательные беспилотники Puma.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Puma – это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора, или самостоятельно по заданному GPS-маршруту. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета – более 9 часов.
Военная помощь США Украине
Напомним, Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
Также сообщалось, что ранее США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно об оружии из нового пакета помощи от Штатов. Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.
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