Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работают

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Комплекс разработан норвежской компанией Kongsberg. NASAMS использует ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM наземного базирования дальностью до 25 км и высотой полета до 16 км.

Puma – это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора, или самостоятельно по заданному GPS-маршруту. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета – более 9 часов.

На борту беспилотник может нести четыре камеры наблюдения, из которых две камеры – оптические и две камеры, работающие в инфракрасном диапазоне. Простота конструкции БПЛА позволяет заменять электрический мотор, бортовой контроллер и другие элементы в полевых условиях.