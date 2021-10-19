UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и США обсудили взаимодействие для усиления безопасности в Черном море

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном, они обсудили безопасность в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министров.

По словам Тарана, представители двух стран проводят целевые консультации по этому вопросу.

"Отдельно отмечу, мы обсудили вопросы по организации взаимодействия двух стран для усиления безопасности в Черном море. В частности, меры противодействия агрессии РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты", - заявил он.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСоединенные Штаты АмерикиЧерное море