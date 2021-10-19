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Україна та США обговорили взаємодію для посилення безпеки в Чорному морі

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він провів переговори з українським колегою Андрієм Тараном, вони обговорили безпеку в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністрів.

За словами Тарана, представники двох країн проводять цільові консультації щодо цього питання.

"Окремо відзначу, ми обговорили питаня щодо організації взаємодії двох країн для посилення безпеки в Чорному морі. Зокрема, заходам протидії агресії РФ, яка створює небезпеку судноплавству, економічній діяльності та провокує нові конфлікти", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі.

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