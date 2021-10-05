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Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба

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Варшава, Вторник 05 октября 2021 16:42
Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина и страны НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черноморском регионе. Его нарушила российская оккупация и милитаризация Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Варшавском форуме по безопасности.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - заявил он.

Министр добавил, что Украина уделяет приоритетное внимание восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-морских сил.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - подчеркнул Кулеба.

Он также отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас ", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за накручивания цен на газ.

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НАТО Черное море Дмитрий Кулеба
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