Україна та США обговорили військову складову візиту Зеленського до Білого дому
Фото: Україна та США узгодили військову складову зустрічі Зеленського та Байдена (mil.gov.ua)
Сьогодні відбулась зустріч міністра оборони України Андрія Тарана та заступника помічника Державного секретаря Джорджа П. Кента. Посадовці порушили питання стосовно воєнно-політичної складової візиту президента Володимира Зеленського до США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Як зазначають у міністерстві, під час зустрічі посадовці порушили низку питань, а саме:
- воєнно-політична складова порядку денного майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена;
- розширення двосторонньої договірної бази;
- розширення багатосторонньої договірної бази;
- військово-технічне співробітництво між США та Україною.
Фото: Україна та США узгодили військову складову зустрічі Зеленського та Байдена (mil.gov.ua)