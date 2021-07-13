ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та США обговорили військову складову візиту Зеленського до Білого дому

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 липня 2021 19:40
Україна та США обговорили військову складову візиту Зеленського до Білого дому Фото: Україна та США узгодили військову складову зустрічі Зеленського та Байдена (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч міністра оборони України Андрія Тарана та заступника помічника Державного секретаря Джорджа П. Кента. Посадовці порушили питання стосовно воєнно-політичної складової візиту президента Володимира Зеленського до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як зазначають у міністерстві, під час зустрічі посадовці порушили низку питань, а саме:

  • воєнно-політична складова порядку денного майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена;
  • розширення двосторонньої договірної бази;
  • розширення багатосторонньої договірної бази;
  • військово-технічне співробітництво між США та Україною.
Фото: Україна та США узгодили військову складову зустрічі Зеленського та Байдена (mil.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна визит Министерство обороны РФ
NEWS
Відставка Авакова: що відомо на даний момент
Відставка Авакова: що відомо на даний момент
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента