Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2"

"Отдельно мы обсудили применение Третьего энергопакета (к СП-2,- ред.), устранение монополии "Газпрома" на рынке и целый ряд шагов, которые можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита",- сказал Галущенко.

По словам главы Минэнерго, также обсудили синхронизацию энергосистемы Украины со странами ЕС.

В свою очередь, Альтмайер добавил, что на переговорах обсуждалось и июльское американо-немецкое соглашение по СП-2. Также министр энергетики Германии пообещал максимальную помощь Украине у осуществлении "зеленого перехода" и инвестиции немецких компаний в производство "зеленого" водорода.

Отвечая на вопрос РБК-Украина о том, будет ли Украина назначать своего спецпредставителя по "Северному потоку-2" по примеру США и Германии, Галущенко сказал, что этот вопрос пока предметно не обсуждался.