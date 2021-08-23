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Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2"

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

На полях саміту Кримської платформи пройшли переговори міністрів енергетики України, США та Німеччини. Сторони обговорили загрози від реалізації проекту "Північний потік-2" та реформування української енергетики.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна, посилаючись на брифінг у прес-центрі КВЦ "Парковий" міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики Німеччини Петера Альтмаєра.

"Окремо ми обговорили застосування Третього енергопакету (до ПП-2, - ред.), усунення монополії "Газпрому" на ринку і цілий ряд кроків, які можна зробити з точки зору реальних гарантій для України щодо збереження транзиту",- сказав Галущенко.

За словами голови Міненерго, також обговорили синхронізацію енергосистеми України з країнами ЄС.

У свою чергу, Альтмайер додав, що на переговорах обговорювалася і липнева американо-німецька угода по ПП-2. Також міністр енергетики Німеччини пообіцяв максимальну допомогу Україні у здійсненні "зеленого переходу" та інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню.

Відповідаючи на питання РБК-Україна про те, чи буде Україна призначати свого спецпредставника по "Північному потоку-2" за прикладом США і Німеччини, Галущенко сказав, що це питання поки предметно не обговорювалося.

Нагадаємо, позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.

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