Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук и Жозеп Боррель (www.kmu.gov.ua)

Последним заданием Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозеп Боррель во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС обсудили приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС, среди топ-приоритетов речь шла о Соглашении о соответствии и приемлемости промышленной продукции (ACAA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

Сообщается, что последним заданием Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

"Теперь ожидаем в ближайшее время визит в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины до начала переговоров", - заявил Гончарук.

Кроме того, определены дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть изображены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС отметил быстрый темп реформ в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, Гончарук заявил, что Украина разрабатывает пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Премьер провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейской зеленой сделки" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель.