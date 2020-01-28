Евросоюз выделит Украине 500 млн евро после транша МВФ

Фото: Европейский союз (European Union 2015 - European Parliament)

По словам Рикарда Йозвяка, выплата транша произойдет в ближайшие несколько недель

В Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет".

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

Eu commission confirms the disbursement of the second tranche of macro-financial assistance to #Ukraine worth 500 million euro after IMF gives final green light. Should happen in next few weeks — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила главные условия для получения очередного транша от МВФ. В частности, МВФ ждет принятия законопроекта №2571, который недавно Кабмин подал в парламент.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что через 3 года Украина не будет нуждаться в кредитовании Международного валютного фонда. Также Маркарова напомнила, что Украина достигла договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе с МВФ.