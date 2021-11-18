Украина и США будут регулярно проводить встречи в рамках новой Хартии, - Госдеп

"Мы подписали новую Хартию стратегического сотрудничества, которую мы не обновляли довольно долгое время. И эта новая Хартия отражает текущее состояние наших отношений", - сказала Квин, добавив, что сейчас нарабатываются конкретные рабочие планы по выполнению Хартии.

Дипломат добавила, что в рамках Комиссии стратегического партнерства есть три рабочие группы, встречи которых будут проходить регулярно.

"Конечно, встречи на высшем уровне - это хорошая вещь, но все, что делается на более низких уровнях - тоже крайне важно. Что нам удалось сделать - оживить все связи на уровне ниже лидеров (Украины и США- ред.)",- сказала Квин.

По ее словам, есть три магистральных направления сотрудничества: демократия, экономика, безопасность.

"Мы тяжело работали, чтобы оживить двустороннее сотрудничество между Украиной и США, в частности, в свете того, что в год ковида никто не мог путешествовать, у нас появилась новая администрация, многие члены которой не встречались со своими украинскими коллегами".