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Украина и США будут регулярно проводить встречи в рамках новой Хартии, - Госдеп

Автор: Милан Лелич

Украина и США в рамках обновленной Хартии о стратегическом партнерстве будут регулярно проводить встречи. С этой целью созданы три рабочие группы.

Об этом сообщила журналистам временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы подписали новую Хартию стратегического сотрудничества, которую мы не обновляли довольно долгое время. И эта новая Хартия отражает текущее состояние наших отношений", - сказала Квин, добавив, что сейчас нарабатываются конкретные рабочие планы по выполнению Хартии.

Дипломат добавила, что в рамках Комиссии стратегического партнерства есть три рабочие группы, встречи которых будут проходить регулярно.

"Конечно, встречи на высшем уровне - это хорошая вещь, но все, что делается на более низких уровнях - тоже крайне важно. Что нам удалось сделать - оживить все связи на уровне ниже лидеров (Украины и США- ред.)",- сказала Квин.

По ее словам, есть три магистральных направления сотрудничества: демократия, экономика, безопасность.

"Мы тяжело работали, чтобы оживить двустороннее сотрудничество между Украиной и США, в частности, в свете того, что в год ковида никто не мог путешествовать, у нас появилась новая администрация, многие члены которой не встречались со своими украинскими коллегами".

Напомним, 10 ноября на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина и США подписали обновленную Хартию о партнерстве.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, достигнута договоренность о регулярных заседаниях Комиссии стратегического партнерства. По его словам, следующее пройдет в Киеве в 2022 году.

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