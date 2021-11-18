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Україна і США будуть регулярно проводити зустрічі в рамках нової Хартії, - Держдеп

Автор: Мілан Лєліч

Україна і США в рамках оновленої Хартії про стратегічне партнерство будуть регулярно проводити зустрічі. З цією метою створено три робочі групи.

Про це повідомила журналістам тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підписали нову хартію стратегічного співробітництва, яку ми не оновлювали досить довгий час. І ця нова Хартія відображає поточний стан наших відносин", - сказала Квін, додавши, що зараз напрацьовуються конкретні робочі плани щодо виконання Хартії.

Дипломат додала, що в рамках Комісії стратегічного партнерства є три робочі групи, зустрічі яких будуть проходити регулярно.

"Звичайно, зустрічі на вищому рівні - це хороша річ, але все, що робиться на більш низьких рівнях - теж вкрай важливо. Що нам вдалося зробити-оживити всі зв'язки на рівні нижче лідерів (України і США - ред.)", - сказала Квін.

За її словами, є три магістральних напрямки співпраці: демократія, економіка, безпека.

"Ми важко працювали, щоб оживити двосторонню співпрацю між Україною та США, зокрема, у світлі того, що в рік ковіду ніхто не міг подорожувати, у нас з'явилася нова адміністрація, багато членів якої не зустрічалися зі своїми українськими колегами".

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна і США підписали оновлену Хартію про партнерство.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, досягнуто домовленості про регулярні засідання Комісії стратегічного партнерства. За його словами, наступне пройде в Києві у 2022 році.

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