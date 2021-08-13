Украина созвала заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе. Россия отказалась

"Да, созвали. Это уже второй созыв. Прежде, когда были ранены семеро наших военнослужащих одновременно. Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция - переговорной стороной является РФ", - заявил он.