Украина созвала заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе. Россия отказалась
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала внеочередное заседание из-за гибели местного жителя на Донбассе. Однако Россия отказалась от проведения встречи.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
"Да, созвали. Это уже второй созыв. Прежде, когда были ранены семеро наших военнослужащих одновременно. Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция - переговорной стороной является РФ", - заявил он.
Напомним, 11 августа боевики обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. В результате погиб мирный житель, а украинский защитник получил ранение.