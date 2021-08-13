Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі. Росія відмовилася
Українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала позачергове засідання через загибель місцевого жителя на Донбасі. Однак Росія відмовилася від проведення зустрічі.
Про це РБК-Україна розповів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
"Так, скликали. Це вже друге скликання. Перш, коли були поранені семеро наших військовослужбовців одночасно. Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає Їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.
Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.