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Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі. Росія відмовилася

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П'ятниця 13 серпня 2021 16:46
Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі. Росія відмовилася Фото: спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала позачергове засідання через загибель місцевого жителя на Донбасі. Однак Росія відмовилася від проведення зустрічі.

Про це РБК-Україна розповів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Так, скликали. Це вже друге скликання. Перш, коли були поранені семеро наших військовослужбовців одночасно. Це було присвячено загибелі мирного жителя і взагалі темі негайного повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Але росіяни відмовилися. Причина, як завжди, в тому, що вони хочуть, щоб ми безпосередньо спілкувалися з "республіками", на що ми, звичайно, не підемо, тому що це означає Їх легалізацію. Наша позиція - переговорною стороною є РФ", - заявив він.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.

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