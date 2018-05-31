Украина создаст стратегию регионального развития сельской местности, - Порошенко

Порошенко призвал присоединиться к подготовке законопроекта по формированию стратегии регионального развития пеяти западных областей

Украине нужна стратегия регионального развития сельской местности. Уже начинается процесс подготовки стратегии развития в пяти западных областях, сообщил президент Украины Петр Порошенко передает пресс-служба главы государства.

"Мы создадим стратегию регионального развития сельской местности. Украинцы, которые проживают в сельской местности должны иметь все гарантии своих прав. Отдельно подчеркиваю поддержке бизнеса в сельской местности. Мы должны сделать так, чтобы заниматься там бизнесом было выгодно", - сказал Порошенко.

Нам потрібна стратегія регіонального розвитку гірської місцевості. Маємо зробити так, щоб займатися тут бізнесом було вигідно. pic.twitter.com/29b9Poa9Yu — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Президент призвал присоединиться к процессу подготовки законопроекта по формированию стратегии регионального развития в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой областей. Он сообщил, что уже разработан законопроект при участии Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Но моя позиция - мы должны вместе объединиться и выйти с законопроектом, решить этот вопрос как итог нашего совещания", - сказал Порошенко.

Напомним, недавно секретарь отдела торговли и экономики Представительства ЕС в Украине Жослин Гитон заявил, что Евросоюз чрезвычайно заинтересован в процветании Украины.