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Интервью

Украина создаст стратегию регионального развития сельской местности, - Порошенко

НовостиПолитика    31.05.2018 - 20:06
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко призвал присоединиться к подготовке законопроекта по формированию стратегии регионального развития пеяти западных областей

Украине нужна стратегия регионального развития сельской местности. Уже начинается процесс подготовки стратегии развития в пяти западных областях, сообщил президент Украины Петр Порошенко передает пресс-служба главы государства.

"Мы создадим стратегию регионального развития сельской местности. Украинцы, которые проживают в сельской местности должны иметь все гарантии своих прав. Отдельно подчеркиваю поддержке бизнеса в сельской местности. Мы должны сделать так, чтобы заниматься там бизнесом было выгодно", - сказал Порошенко.

Президент призвал присоединиться к процессу подготовки законопроекта по формированию стратегии регионального развития в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой областей. Он сообщил, что уже разработан законопроект при участии Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

"Но моя позиция - мы должны вместе объединиться и выйти с законопроектом, решить этот вопрос как итог нашего совещания", - сказал Порошенко.

Напомним, недавно секретарь отдела торговли и экономики Представительства ЕС в Украине Жослин Гитон заявил, что Евросоюз чрезвычайно заинтересован в процветании Украины.

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Теги публикации: бизнес  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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