Україна створить стратегію регіонального розвитку сільської місцевості, - Порошенко

Порошенко закликав долучитися до підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку пёяти західних областей

Україні потрібна стратегію регіонального розвитку сільської місцевості. Вже розпочинається процес підготовки розвитку стратегії у п'яти західних областях, повідомив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"Ми створимо стратегію регіонального розвитку сільської місцевості. Українці, які проживають у сільській місцевості повинні мати всі гарантії своїх прав. Окремо наголошую на підтримці бізнесу у сільській місцевості. Ми маємо зробити так, щоб займатися там бізнесом було вигідно", - сказав Порошенко.

Нам потрібна стратегія регіонального розвитку гірської місцевості. Маємо зробити так, щоб займатися тут бізнесом було вигідно. pic.twitter.com/29b9Poa9Yu — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Президент закликав долучитися до процесу підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької областей. Він повідомив, що вже є розроблений законопроект за участі Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Але моя позиція - ми маємо спільно об’єднатися і вийти із законопроектом, вирішити це питання як підсумок нашої наради", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно секретар відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні Жослін Гітон заявив, що Євросоюз надзвичайно зацікавлений у процвітанні України.