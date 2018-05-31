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Україна створить стратегію регіонального розвитку сільської місцевості, - Порошенко

НовиниПолітика    31.05.2018 - 20:06
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко закликав долучитися до підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку пёяти західних областей

Україні потрібна стратегію регіонального розвитку сільської місцевості. Вже розпочинається процес підготовки розвитку стратегії у п'яти західних областях, повідомив президент  України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

"Ми створимо стратегію регіонального розвитку сільської місцевості. Українці, які проживають у сільській місцевості повинні мати всі гарантії своїх прав. Окремо наголошую на підтримці бізнесу у сільській місцевості. Ми маємо зробити так, щоб займатися там бізнесом було вигідно", - сказав Порошенко.

Президент закликав долучитися до процесу підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької областей. Він повідомив, що вже є розроблений законопроект за участі Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Але моя позиція - ми маємо спільно об’єднатися і вийти із законопроектом, вирішити це питання як підсумок нашої наради", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно секретар відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні Жослін Гітон заявив, що Євросоюз надзвичайно зацікавлений у процвітанні України.

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Теги публікації: бизнес  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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