Украина создаст хаос среди российских сил для освобождения оккупированных территорий, - Подоляк

Подоляк сказал, что в "ближайшие два-три месяца" могут быть новые атаки, подобные загадочным ударам 16 августа по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму, а также удару по российским военным самолетам на аэродроме в Новофедоровке на прошлой неделе.

"Наша стратегия - уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в их силах", - сказал он.

По его словам, подход Киева отличается от использования Москвой прямой артиллерийской мощи для войны на Донбассе, когда российские войска разрушали такие города, как Мариуполь и Северодонецк, чтобы захватить территории.

"Украинское контрнаступление выглядит совсем по-другому. Мы не используем тактику 60-х и 70-х годов прошлого века", - сказал он.

Подоляк добавил, что с помощью ракет большой дальности, поставленных Западом, Украина надеется ослабить силы оккупантов благодаря "отсутствия поставок и отсутствия боеприпасов".

Советника руководителя Офиса президента предположил, что нападение на авиабазу Новофедоровке на прошлой неделе могло быть делом рук партизан. Однако он отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила Москва. Подоляк сказал, что у русских была "другая физика", если они считали, что взрывы произошли из-за того, что выброшенные сигареты привели к взрыву складов боеприпасов.

"Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", - сказал Подоляк.