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Україна створить хаос серед російських сил для звільнення окупованих територій, - Подоляк

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна веде контрнаступ, спрямований на створення "хаосу всередині російських сил". Удари наносяться по шляхах постачання вглиб окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка виданню The Guardian.

Подоляк сказав, що в "найближчі два-три місяці" можуть бути нові атаки, подібні загадковим ударам 16 серпня по залізничному вузлу і авіабазі в Криму, а також удару по російським військовим літакам на аеродромі в Новофедорівці минулого тижня.

"Наша стратегія - знищити логістику, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури. Це створює хаос в їх силах", - сказав він.

За його словами, підхід Києва відрізняється від використання Москвою прямої артилерійської потужності для війни на Донбасі, коли російські війська руйнували такі міста, як Маріуполь і Сєвєродонецьк, щоб захопити території.

"Український контрнаступ виглядає зовсім по-іншому. Ми не використовуємо тактику 60-х і 70-х років минулого століття", - сказав він.

Подоляк додав, що за допомогою ракет великої дальності, поставлених Заходом, Україна сподівається послабити сили окупантів завдяки "відсутності поставок і відсутності боєприпасів".

Радника керівника Офісу президента припустив, що напад на авіабазу Новофедорівці минулого тижня міг бути справою рук партизанів. Однак він відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як відразу ж після цього припустила Москва. Подоляк сказав, що у росіян була "інша фізика", якщо вони вважали, що вибухи сталися через те, що викинуті сигарети призвели до вибуху складів боєприпасів.

"Звичайно, я згоден з Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів в найближчі два-три місяці. Я думаю, що ми могли б побачити більше таких випадків", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, Україна розглядає Кримський міст як законну військову мету. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що міст буде зруйнований.

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