Украина создала коридор для судов из-за блокады Россией Черного моря

Государственное учреждение "Госгидрография" определило коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, таким образом, не допустили блокирования работы черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход Одесским заливом.

За минувшие сутки фиксировался бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ, говорится в сообщении.

Напомним, что ГУ "Госгидрография" провело промерные работы в районе Дунайской банки для поиска безопасного прохода судов в связи с блокированием РФ рекомендуемых морских путей к торговым портам Одесского залива.

Специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность для судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

На время проведения исследований Министерство инфраструктуры рекомендовало этот маршрут для торговых судов, благодаря этому украинские порты работали в штатном режиме. Балкер MV Melia стал первым, но не единственным судном типа Panamax, который удачно прошел новым путем из порта Южный.