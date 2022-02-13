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Блокировка РФ портов в Черном и Азовском морях: Украина ищет безопасные коридоры

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 20:42
Блокировка РФ портов в Черном и Азовском морях: Украина ищет безопасные коридоры Фото: Украина ищет морские коридоры для безопасного плавания из-за военных учений РФ (vpk.name)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное предприятие "Госгидрография" проводит внеплановый промер глубин в Черном море для определения морского коридора. Работы проводятся, чтобы обеспечить безопасное судоходство на фоне блокирования Россией черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Как отметили в ведомстве, внеплановые промеры глубин проводятся в северо-западной части Черного моря. "Госгидрография" уточняет характер и структуру рельефа дна в этом районе. Работы будут проходить до 14 февраля.

"Эти работы производятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения военных учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины", - подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки. Он находится между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

Напомним, ранее Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных учений.

Отметим, МИД Украины выразил решительный протест России.

Позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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