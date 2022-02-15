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Україна створила коридор для суден через блокаду Росією Чорного моря

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 11:43
Україна створила коридор для суден через блокаду Росією Чорного моря Фото: Україна створила коридор для суден через блокаду Росією Чорного моря (cfts.org.ua)
Автор: Олександр Білоус

Державна установа "Держгідрографія" визначила коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Як зазначили в прес-службі, таким чином, не допустили блокування роботи чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою.

За минулу добу фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ДУ "Держгідрографія" провело промірні роботи в районі Дунайської банки задля пошуку безпечного проходу суден у зв’язку з блокуванням РФ рекомендованих морських шляхів до торгових портів Одеської затоки.

Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

На час проведення досліджень Міністерство інфраструктури рекомендувало цей маршрут для торгових суден, завдяки цьому українські порти працювали у штатному режимі. Балкер MV Melia став першим, але не єдиним, судном типу Panamax, який вдало пройшов новим шляхом з порту Південний.

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