Украина создала альянс с Британией и Польшей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина создала трехсторонний альянс с Польшей и Великобританией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.
"Мы имеем честь сообщить о создании Украиной, Британией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - заявил он.
Напомним, в январе этого года Великобритания предложила создать трехсторонний Альянс с Украиной и Польшей.
Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной создания черноморско-балтийской оси. По его словам, Альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить.