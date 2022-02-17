Україна створила альянс з Британією та Польщею

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна створила тристоронній альянс з Польщею і Великобританією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби з Міністром закордонних справ Британії Ліз Трас.
"Ми маємо честь повідомити про створення Україною, Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу", - заявив він.
Нагадаємо, в січні цього року Великобританія запропонувала створити тристоронній Альянс з Україною та Польщею.
Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку Україною створення Чорноморсько-Балтійської осі. За його словами, Альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити.