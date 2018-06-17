Польша требует изменить газовую директиву ЕС для усложнения строительства Nord Stream 2

Сегодня работу над документом блокирует Болгария

Польша требует Евросоюз ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложняет строение газопровода "Северный поток". Об этом сказал вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, передает "Польское радио".

Отмечается, что Болгария, которая руководила работами ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом.

Послы ЕС должны заняться изменениями в газовой директиве в конце июня. Согласно этому документу, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.

Стоит заметить, что в ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровне послов и министров.

Начиная от 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия. От австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов.

"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Он уточнил, что на сегодня среди сторонников строительства Nord Stream 2 - Австрия, Германия, Бельгия, Голландия.

Напомним, Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне.