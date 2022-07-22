Украина о совместных инспекциях судов с зерном: обезопасит от "троянских коней"

Соглашение о "зерновых коридорах" , которое сегодня подписали Украина, Россия, Турция и ООН, предусматривает проведение совместных инспекций судов. Это нужно для того, чтобы избежать попадания в украинские порты так называемых "троянских коней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова, который представлял Украину на подписании соглашения в Турции.

Так, согласно подписанному документу, в Турции будет создан Совместный координационный центр. В него войдут представители Украины, России, ООН и Турции.

Также в Турции будут созданы инспекции из числа представителей всех сторон. Эти инспекции будут проверять грузы и персонал судов, которые будут следовать в Украину и из Украины.

"Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов", - пояснил Кубраков.

В то же время в украинские порты российские представители допущены не будут.

"Деятельность и контроль в украинских портах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной", - подчеркнул министр.