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Украина о совместных инспекциях судов с зерном: обезопасит от "троянских коней"

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 18:03
Украина о совместных инспекциях судов с зерном: обезопасит от "троянских коней" Фото: Александр Кубраков, глава МИУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соглашение о "зерновых коридорах", которое сегодня подписали Украина, Россия, Турция и ООН, предусматривает проведение совместных инспекций судов. Это нужно для того, чтобы избежать попадания в украинские порты так называемых "троянских коней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова, который представлял Украину на подписании соглашения в Турции.

Так, согласно подписанному документу, в Турции будет создан Совместный координационный центр. В него войдут представители Украины, России, ООН и Турции.

Также в Турции будут созданы инспекции из числа представителей всех сторон. Эти инспекции будут проверять грузы и персонал судов, которые будут следовать в Украину и из Украины.

"Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов", - пояснил Кубраков.

В то же время в украинские порты российские представители допущены не будут.

"Деятельность и контроль в украинских портах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня стало известно, сколько дней будет действовать соглашение о "зерновых коридорах", однако его действие могут продлить.

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Александр Кубраков Порт Южный Одесса Турция Российская Федерация ООН
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