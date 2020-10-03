Украина сократила транзит газа на 40%

Оператор ГТС Украины за 9 месяцев 2020 года прокачал 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,4 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, ключевая причина сокращения объемов транзита - запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. Соответственно, это повлияло на контрактные объемы заказа услуг у Оператора ГТС Украины.

По данным пресс-службы, с начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 81%.

В западном направлении было прокачано 36,8 млрд куб. м газа (-40%). В частности, в Польшу - 2,9 млрд куб. м, в Словакию - 27,1 млрд куб. м, Венгрию - 6,8 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (-76%). Из них 0,54 млрд куб. м - в Румынию и 2,05 млрд куб. м - в Молдову.

"Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания не планирует возобновлять закупки природного газа в России, прекращенные в конце 2015 года.

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутая 20 декабря 2019 года, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.